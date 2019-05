Esclusiva: Samp-Lammers, l’esito dell’incontro. Su Giampaolo e la panchina…

Incontro positivo anche con chi rappresenta Lammers. La Samp ha trovato un’intesa di massima sull’ingaggio, vanno limati alcuni dettagli, ma siamo sulla strada giusta. L’attaccante classe ‘97 piace moltissimo e il

PSV è spalle al muro considerato che ha un contratto in scadenza nel 2020 e non ha intenzione di rinnovare. Da qui il lavoro prezioso dei giorni scorsi che ha portato la Samp a prenotare Lammers. Capitolo allenatore: Giampaolo non è convinto, nel corso dell’incontro di oggi Ferrero gli ha detto di aspettare e di riflettere ancora, ecco perché hanno deciso e dichiarato che si rivedranno la prossima settimana. Giampaolo è stato apprezzato da molti club (vi avevamo parlato di Roma inizialmente, poi di Atalanta e Milan) dipenderà dal futuro di Gasperini e non solo. La Samp stima Semplici (che ha un rinnovo automatico fino al 2021 dopo la salvezza della Spal) che però potrebbe restare a Ferrara anche se non ha sciolto per tutte le riserve. Piace moltissimo Maran, sarebbe forse il primo della lista se non avesse rinnovato da poco a Cagliari. Andreazzoli ha colpito molto per la qualità del suo gioco e la personalità che trasmette alle sue squadre, può scavalcare qualsiasi altro candidato, compreso Pioli. Oggi sono tracce, in attesa della decisione di Giampaolo perché dipende soprattutto da lui e oggi non è convinto. Ma ci sarà presto un nuovo confronto.

Foto: mediareferee