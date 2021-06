Esclusiva: Samp, i dubbi di Giampaolo. E l’attesa di D’Aversa

I prossimi due o tre giorni possono essere quelli giusti per assegnare un padrone alla panchina della Sampdoria. Vorremmo vedere, siamo a luglio. Massimo Ferrero cercherà di convincere Marco Giampaolo, fin qui abbastanza perplesso anche per il discorso relativo al contratto oneroso che lo lega al Torino fino al 2022, ma anche per una questione di minestre riscaldate che non gli piacciono moltissimo.

Vedremo se l’allenatore, sondato da Pecini per il dopo Italiano a La Spezia, cambierà. Ecco perché prosegue la fiduciosa attesa di Roberto D’Aversa (occhio sempre alla figura di Faggiano malgrado la conferma di Osti), anche lui legato al Parma fino al 2022. Gli altri al momento sono fuori, non escludiamo sorprese figlie dell’imprevedibilità – chiamiamola così – di Ferrero.

Foto: Sito Torino