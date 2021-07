Esclusiva: Samp, anche Gagliolo con Conti

Riccardo Gagliolo ha un altro anno di contratto con il Parma, ma si prepara a lasciarlo. Il difensore piace molto a Castori per la nuova Salernitana, l’allenatore l’ha già avuto ai tempi di Carpi, ma la situazione collegata all’iscrizione ha fin qui frenata qualsiasi tipo di trattativa. Dopo un sondaggio del Genoa, nelle ultime ore è uscita allo scoperto la Sampdoria con il totale gradimento di D’Aversa che lo conosce bene. Quindi, ci sono chance in crescita per entrare nel vivo. E la Samp ha un nome sempre ben chiaro in testa per la fascia destra, quello di Andrea Conti rientrato al Milan dal prestito di Parma.

Foto: Twitter Parma