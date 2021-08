Esclusiva: Salim Diakite alla Ternana, strada spianata

La Ternana sta spingendo forte per assicurarsi Salim Diakite, difensore duttile classe 2000 del Teramo. Diakite può giocare sia al centro che sulla fascia destra, il maliano è un giocatore di sicuro talento e dalle grandi prospettive. Il Teramo ha chiesto inizialmente 500mila euro, il ragazzo freme per la sua prima esperienza in Serie B. La Ternana propone 250mila euro più bonus alle presenze che possono consentire di aggiungere almeno altri 100mila euro. E gli umbri sono disposti ad assicurare anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Per Diakite alla Ternana siamo vicini alla definizione.

Foto: Logo Ternana