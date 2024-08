Esclusiva: Salernitana, svolta vicina. In pole l’imprenditore Cocco

La Salernitana sta per cambiare proprietà, ponendo fine all’era Iervolino. In base alle informazioni in nostro possesso, è in stato avanzato la trattativa con l’imprenditore Stefano Cocco, editore romano laureatosi in giurisprudenza a Miami nel 2009, specializzato in marketing, consacratosi come critico enogastronomico e definito “ l’uomo delle stelle”. Adesso il suo possibile-probabile ingresso nel mondo del calcio, con una trattativa bene avviata e che potrebbe essere definita molto presto.

Foto: Logo Salernitana