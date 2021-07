Esclusiva: Salernitana, svolta Di Carmine per l’attacco

La Salernitana piomba a sorpresa su Samuel Di Carmine. Dopo i tentativi per Mota Carvalho, che proseguiranno, il club granata vuole intanto chiudere per l’attaccante classe 1988 rientrato a Verona dal prestito di Crotone. La trattativa è in stato avanzato, Di Carmine ha un altro anno di contratto con l’Hellas, la Salernitana gli propone un biennale e si viaggia velocemente verso la definizione.

Di Carmine ha molto mercato in B, ci ha provato anche il Brescia come raccontato ieri, ma la Salernitana è in chiaro vantaggio.

Foto: Twitter Hellas Verona