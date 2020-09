Esclusiva: Salernitana, la mega offerta per Tutino e Palmiero. E le ultime su Lombardi

La Salernitana non ha ancora fatto il balzo decisiva per il centrocampista Palmiero e l’attaccante Tutino, entrambi di proprietà del Napoli. Ma ha memorizzato la richiesta del club azzurro: cinque milioni più bonus per entrambi i cartellini, se arrivasse il sì della Salernitana verrebbe scardinata la resistenza di qualsiasi concorrente. Ci aveva provato il Lecce per Tutino, nelle ultime ore per entrambi si era fatto sotto il Pordenone. La Salernitana farà le ultime valutazioni, mentre l’attaccante esterno Lombardi (di proprietà della Lazio) è sempre al centro di alcuni discorsi con il Bologna.