Esclusiva: Salernitana, in arrivo Caprari dalla Samp. I dettagli

Gianluca Caprari sarà un nuovo attaccante della Salernitana. Negli ultimissimi minuti sono stati raggiunti gli accordi, ormai definitivi, per l’attaccante esterno 1993. La Samp ha accettato l’offerta della Salernitana, operazione ormai completata, in prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui il club granata dovesse raggiungere la salvezza.

E la Salernitana ha già incassato il sì di Caprari che si preparara per una nuova esperienza in Serie A.

Foto: Twitter Sampdoria