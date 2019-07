Esclusiva: Salernitana, conferme per Karo e Lombardi dalla Lazio. In arrivo Giannetti!

La Salernitana è sempre più attiva. Conferme sull’arrivo del difensore cipriota Karo dalla Lazio e anche sull’attaccante esterno Lombardi rientrato a Roma dal prestito di Venezia. In fase avanzata, ormai in dirittura, la trattativa con il Cagliari per l’attaccante Niccolò Giannetti.