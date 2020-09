La Salernitana ha piazzato un colpo importante e a sorpresa per l’attacco. Si tratta di Mirko Antonucci, esterno destro classe 1999 in uscita dalla Roma. Antonucci è reduce dal prestito con il Vitoria Setubal, aveva molte richieste in Serie B ma ormai la Salernitana ha battuto la concorrenza. Intanto, in serata è arrivato Capezzi, un colpo annunciato dalla Samp. E presto toccherà ad Antonucci…

Foto: twitter Roma