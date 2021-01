Esclusiva: Rugani-Torino con o senza Nkoulou. Il Parma c’è ancora, sullo sfondo

Domani sarà un giorno importante per il Torino. In agenda un incontro con la Juve per parlare sia di Mandragora che di Rugani, due obiettivi concreti. Ricordando che per il centrocampista serve il placet dell’Udinese. Capitolo Rugani: per il Toro è una priorità, vorrebbe chiudere lo scambio con NKoulou (in scadenza) ma è deciso a prenderlo anche senza l’inserimento di una contropartita. Considerato che NKoulou è in scadenza e potrebbe anche decidere di arrivare così alla scadenza del contratto. NKoulou piaceva e piace al Parma, ma il Toro non vuole rafforzare una concorrente diretta per la salvezza indipendentemente dalle riflessioni del diretto interessato. Il Parma ha sottoposto alle visite Bani dopo gli accordi con il Genoa, dobbiamo aspettare per gli annunci, e vorrebbe fare contemporaneamente Rugani che aveva già sondato qualche settimana fa ma a quei tempi il difensore centrale di proprietà della Juve non voleva lasciare la Francia. Ora la situazione è cambiata: il Toro è in vantaggio e vuole chiudere, il Parma c’è ancora.

