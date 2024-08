Esclusiva: Rugani, no definitivo all’Al-Ain

Daniele Rugani ha detto definitivamente no all’Al-Ain che aspettava una risposta entro la giornata di oggi. La risposta sarà negativa: dopo un vertice con sua moglie il difensore ha rinunciato alla chiamata del club arabo e di Crespo. Sul piatto c’era un triennale per complessivi 12 milioni netti, ma il difensore non se l’è sentita di andare da solo. La Juventus avrebbe avuto un indennizzo di 3 milioni per il cartellino. Ora vedremo se si riapriranno altre piste (Ajax, Bologna e non solo). Anche la Fiorentina cerca un difensore, ma siamo nel campo delle ipotesi. L’unica certezza è che se Rugani dovesse restare alla Juve dopo il 30 agosto, ci sarebbero pochissimi margini per un reintegro.

Rugani Twitter