Esclusiva: Rugani, l’offerta ufficiale del Chelsea supera i 55 milioni (di euro)! La tournée…

L’offerta ufficiale è arrivata, eccome. Per Daniele Rugani il Chelsea va oltre il tetto: 55 milioni (di euro), una cifra enorme, a conferma che in Inghilterra non si fanno alcun tipo di problema se devono investire per un difensore centrale. Ci sono tantissimi esempi, Rugani non è un’eccezione, ma rappresenta la regola. Il Chelsea vuole a ogni costo il classe ’94, ha preparato un quadriennale da oltre cinque milioni (di euro) a stagione. Possibile che il difensore salga lunedì sull’aereo che porterà la Juve in tournée, New York quartier generale. Ma la trattativa con il Chelsea per Rugani procede sempre più spedita.

Foto: sito ufficiale Juventus