Esclusiva: Rugani, l’ingaggio Chelsea raggiunge i 4 milioni fissi a stagione

Se il Chelsea sfonderà il muro dei 40 milioni (di euro) per assicurare Daniele Rugani a Sarri, anche l’ingaggio del difensore oggi alla Juve toccherà vette importantissime. Eravamo partiti da 3,5 più bonus a stagione, ora siamo a 4 milioni più bonus. E’ la conferma che il Chelsea intende accontentare sia il nuovo allenatore che il difensore messo in cima alla lista. E non escludiamo che la cifra dell’ingaggio possa essere ritoccata verso l’alto.

Foto: sito ufficiale Juventus