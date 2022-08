Esclusiva: Rugani, la Samp forza. E il Galatasaray aspetta

Daniele Rugani ha buone possibilità di lasciare la Juve in questa finestra di mercato, già entro questa settimana. Dopo i sondaggi di Empoli e Verona, la Samp è uscita allo scoperto stamattina contattando la Juve e ha forzato nel pomeriggio. La Samp contribuirebbe per circa 1,5 milioni al pagamento dell’ingaggio, aggiungerebbe bonus, insomma vuole chiudere. La Juve spera sempre che Rugani accetti il Galatasaray che paga il cartellino, ma bisogna aspettare. Uno step per volta, oggi Empoli e Verona sono più sullo sfondo, ma e una situazione fluida. Rugani prenderà una decisione definitiva entro 48-72 ore, ma è probabile che decida di andare a giocare. Dove andrà conterà molto anche per le strategie della Juve.

Foto: Instagram Rugani