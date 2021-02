Esclusiva: Rugani-Cagliari, è tutto pronto. Ora corsa contro il tempo

A sorpresa il Cagliari. In questi minuti c’è una trattativa che è alle battute conclusive per il trasferimento di Daniele Rugani in prestito dal Rennes al Cagliari con la benedizione della Juve: 1 milione e 250 mila euro più bonus di 500 mila in caso di salvezza. Ora corsa contro il tempo per gli aspetti burocratici, infatti il difensore si è recato negli uffici del club francese per le firme, in programma domani le visite mediche con i rossoblù.

Foto: sito Juventus