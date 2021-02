Esclusiva: Rugani-Bologna, no stop a sorpresa. E Il Rennes contribuisce

Per Daniele Rugani ora ci prova seriamente anche il Bologna. Contatti in corso tra Bigon e l’agente del difensore ora in prestito al Rennes e di proprietà della Juve. Il Torino per ora si è fermato, il Parma ha ufficializzato Bani, il Bologna su è inserito con forza, c’è il via libera della Juve. Il Rennes contribuirebbe sull’ingaggio e ha dato il placet, Rugani rinuncerebbe a 100 mila euro, siamo abbastanza vicini a una svolta.

Foto: zimbio