Esclusiva: Rugani-Arsenal, incontro e accordo sull’ingaggio. Ora…

Daniele Rugani ha l’intesa con l‘Arsenal, c’è stato un incontro poco fa con relativo accordo. Ingaggio superiore ai 4 milioni a stagione, primo passaggio fondamentale per chiudere l’operazione. Adesso l’intesa con la Juve che potrebbe anche concedere un prestito biennale con acquisto garantito per una cifra complessiva da 40 milioni. Il Wolverhampton è in corsa ma per ora insegue, mentre lo United non è andato oltre il semplice sondaggio. Intanto, l’Arsenal si avvicina a Rugani…

Foto: Twitter ufficiale Juventus