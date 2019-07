Il 22 giugno vi avevamo parlato in esclusiva di Gianluca Lapadula nome nuovo per il Lecce. Il 2 luglio avevamo aggiunto a sorpresa Luca Rossettini, in uscita sempre dal Genoa, difensore in orbita Lecce. Le operazioni viaggiano a braccetto e possono chiudersi molto presto, c’è la reciproca disponibilità. Il Lecce continua a seguire le evoluzioni per Burak Yilmaz e non molla Farias.