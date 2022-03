Esclusiva: Romagnoli, sempre pole Lazio e presto incontro. Juve e Milan…

Alessio Romagnoli e la Lazio: un interesse evidenziato già lo scorso settembre, un mese evidentemente molto lontano da febbraio. A febbraio siamo andati oltre e abbiamo svelato offerta, cifre e tutto il resto. Adesso è una notizia di dominio pubblico. In mattinata sono circolate voci di un incontro già fatto e di eventuali intoppi sulle commissioni: entrambe le cose non sono vere. Ci sono stati contatti continui, esiste la volontà di Romagnoli di andare alla Lazio, la sua squadra del cuore da ragazzino. L’incontro ci sarà nei prossimi giorni, alla presenza di Lotito e probabilmente a Roma. La proposta sarà pluriennale da oltre 3 milioni a stagione, a queste condizioni ci sono le basi per chiudere. Nel frattempo il Milan ha leggermente alzato la proposte di rinnovo, ma le percentuali continuano a restare basse. E la Juve continua a restare alla finestra, apprezza il profilo ma non ha fatto offerte, all’interno di un discorso che chiama in causa Chiellini e Bonucci con la necessità di prendere anche un paio di centrali. Ecco perché la Lazio può anticipare la concorrenza, contando sul totale gradimento di Romagnoli e l’incontro in arrivo (e che non c’è ancora stato…) potrebbe essere quello decisivo. Tutto questo all’interno di un discorso che prima o poi dovrà portare a un colloquio Lotito-Sarri, per fare chiarezza sul futuro e sui piani mercato. Confermato il gradimento su nomi fatti in tempi non sospetti: Emerson Palmieri per la fascia sinistra (anche se il Lione insiste per riscattarlo) e Vecino (che ha qualche proposta dall’estero) per il centrocampo. Poi dipenderà molto dalle cessioni, tenendo conto che la Lazio ha una difesa da rifondare tra portieri e centrali in scadenza, con la vicenda Acerbi da chiarire.

FOTO: Twitter Milan