Esclusiva: Romagnoli-Lazio, incontro finito e fiducia che cresce

Fiducia, grande fiducia. È finito poco fa il primo incontro tra gli agenti di Romagnoli e la Lazio, alla presenza di Claudio Lotito. Un incontro molto positivo, tra l’altro il primo summit per entrare nel vivo e che ha sintetizzato la volontà del difensore in scadenza con il Milan di indossare la maglia della sua squadra del cuore. Una volontà ricambiata dalla Lazio, ricordiamo sempre che dallo scorso settembre il club biancoceleste aveva seguito – come raccontato – gli sviluppi del contratto tra il classe ‘95 e il suo attuale club.

La Lazio conosce le condizioni per chiudere, qualcosa in più di 3 milioni più bonus a stagione per cinque anni e ha voglia di approfondire. È evidente che le parti resteranno aggiornate per arrivare alla definita quadratura, ma il primo incontro è andato bene. Romagnoli non sta cercando casa a Formello, ma aspetta con interesse che le parti arrivino a una definizione. Anche Patric, come già anticipato, si sta avvicinando al rinnovo.

Foto: Twitter Milan