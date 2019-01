Esclusiva: la Roma piomba su Tonali. E l’operazione Marcucci…

La Roma piomba su Sandro Tonali, l’enfant prodige del Brescia sul quale si sono posati gli occhi dei principali top club. La valutazione di Cellino, con i bonus, è di circa 27-28 milioni: il millennial, già nel giro della Nazionale maggiore di Roberto Mancini, è chiaramente destinato al salto di qualità. Per il centrocampista del 2000 ci hanno già provato Juve e Inter, con sondaggi più o meno approfonditi, il Milan è rimasto più defilato, mentre sul tavolo del Brescia è pervenuta anche qualche offerta dall’estero. Ma la Roma ha guadagnato una sorta di corsia preferenziale, portandosi avanti rispetto alla concorrenza, anche grazie all’operazione che chiama in causa Andrea Marcucci. Il rampante centrocampista classe 1999 della Nazionale Under 20, infatti, si trasferirà a titolo definitivo dalla Roma al Brescia. Questa la novità di oggi, nelle valutazioni del club giallorosso una sorta di acconto per Tonali, affare che la Roma vuole definire bruciando il più possibile i tempi.

Foto: Twitter Brescia