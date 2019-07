Esclusiva: Rog sempre più in orbita Fiorentina. Pole consolidata

Marko Rog ha un posto prioritario nella lista della Fiorentina per il centrocampo. E nelle ultime ore c’è stato un ulteriore scatto per il croato in uscita da Napoli. Un’operazione che i viola vorrebbero chiudere indipendentemente dall’affare Veretout (che piace molto al Milan, la Roma c’è ma oggi è più defilata), al punto che i contatti sono andati spediti anche nelle ultime ore. Rog è seguito con interesse da qualche altro club italiano, è apprezzato all’estero, ma la Fiorentina insisterà per regalare a Montella un profilo che l’allenatore ha completamente promosso.

Foto Sito Ufficiale Napoli