Esclusiva: Rodriguez vuole il Toro, ma serve un altro incontro

Ricardo Rodriguez vuole il Toro, non c’è ancora il via libera del Milan. Serata importante, tutto secondo quanto vi avevamo svelato ieri. Il Milan non ha ancora dato il placet, servirà ancora almeno un altro incontro ma il terzino svizzero aspetterà la fumata bianca. Un’operazione da circa due milioni più bonus, il Milan chiede qualcosa in più, ecco perché sarà necessario riaggiornarsi. Ricordiamo che il contratto del terzino svizzero è in scadenza il prossimo giugno. Il summit tra i due club ha avuto inizio in prima serata e ha permesso di fare il punto della situazione. Rodriguez aspetta, presto altri vertici per trovare la quadratura.

Foto: Twitter Milan