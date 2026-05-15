Esclusiva: Rizzetta-Reggina, c’è stato un incontro

15/05/2026 | 23:58:46

La Reggina vive giorni importanti per una possibile svolta societaria. Vi avevamo raccontato l’interesse di un gruppo italo-americano che fa riferimento a Matt Rizzetta, proprietario del Campobasso e del Napoli Basket. Possiamo aggiungere che nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra lo stesso Rizzetta e i massimi esponenti del club amaranto. Il legame tra Rizzetta e il Campobasso non è in discussione, ma l’interesse per la Reggina resta attuale. Ovviamente bisogna arrivare a una totale quadratura e agli accordi: bisogna aspettare, ma i dialoghi continuano.

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