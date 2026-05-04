Esclusiva: Reggina, concreta proposta di un gruppo italo-americano. I dettagli

04/05/2026 | 20:20:24

La Reggina non esce dal limbo della Serie D. E nel frattempo valuta alcune proposte per una possibile svolta societaria, nelle ultime settimane l’azionista di maggioranza Ballarino aveva dichiarato di essere aperto a qualsiasi situazione e di valutare eventuali offerte. Tra varie manifestazioni di interesse, c’è un gruppo concretamente interessato alla Reggina, un fondo che ha come riferimento l’italo-americano Matt Rizzetta proprietario del Campobasso (Serie C) e del Napoli Basket. Rizzetta, assolutamente concentrato sui playoff che vedranno protagonista il suo club, è stato coinvolto anche per le sue origini calabresi. E non ci sono riferimenti su imprenditori collegati a Claudio Lotito. Il gruppo sarebbe pronto a formalizzare una proposta leggermente inferiore aI 2 milioni per rilevare il pacchetto di maggioranza. Vedremo quale sarà la decisione dell’attuale dirigenza amaranto, ma la trattativa è in corso.

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