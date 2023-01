Esclusiva: Rivas piace al Parma (e non solo). Alla Reggina proposto Inglese

Il mercato di Serie B è sempre molto attivo. La novità viene da Parma, piace Rigoberto Rivas, esterno offensivo della Reggina. Ci sono stati contatti, il profilo è apprezzato, la valutazione della Reggina non è inferiore ai 2,5 milioni. Il Parma ha proposto uno scambio, tra gli altri anche Roberto Inglese, più un conguaglio. La Reggina, che presto riavrà Galabinov, potrebbe prendere una punta centrale soltanto se uscisse Santander che ha detto no ad alcune proposte dall’estero. Al Parma comunque Rivas piace, negli ultimi giorni per l’honduregno sondaggi del Palermo e di due club stranieri, ci saranno aggiornamenti. La cessione di Giraudo al Cittadella è stata definita, prestito fino al 2024, manca soltanto l’ultimo placet del terzino sinistro.

Foto: Instagram Rivas