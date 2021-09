Esclusiva: Ribery, svolta Salernitana! Il sì è a un passo

Franck Ribery ha ormai detto sì alla Salernitana. Svolta pochi minuti fa dopo una giornata molto intensa: il Karagumruk, che intanto ha preso Karamoh in prestito dal Parma, ha provato in tutti i modi a rilanciare. Ma dopo una lunga riunione, Ribery ha ormai deciso di accettare la proposta della Salernitana: ricordiamola, 1,5 milioni più bonus fino al prossimo giugno. In definitiva l’asso francese ha esaudito il suo desiderio che era quello di restare in Serie A dopo l’esperienza con la Fiorentina. Ci aveva provato il Verona ma sfiorando appena il milione di ingaggio e raffreddandosi un po’ dopo aver ingaggiato Caprari. Il Karagumruk si era inserito già nell’ultimo giorno di mercato e ci ha provato in tutti i modi. L’ultima decisione a Ribery che ormai vede la Salernitana per un’altra esperienza in Serie A.

Foto: Twitter Fiorentina