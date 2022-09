Esclusiva: ribaltone Taranto, Evangelisti ds e Capuano allenatore

Ribaltone in casa Taranto dopo la netta sconfitta di ieri in casa contro il Catanzaro. La società ha provveduto all’esonero di Di Costanzo, che mai aveva inciso sulla squadra, e ha sollevato dall’incarico anche il direttore sportivo Dionisio. Scelti i sostituti, si tratta di Eziolino Capuano, che torna in pista, e di Luca Evangelisti. Quest’ultimo a Taranto aveva già ricoperto il ruolo di ds e adesso rientra per una nuova esperienza con l’obiettivo di risollevare la squadra.