Anche questa va in porto. La Reggina e Reginaldo, sembra uno scioglilingua, ma ormai ci siamo. Dopo la sorpresa che vi abbiamo svelato nei giorni scorsi, ora siamo davvero al traguardo. In serata l’incontro con l’agente per gli ultimi dettagli, Reginaldo è atteso per domani a Reggio, sarà il momento della firma.

Foto: sito ufficiale Trapani