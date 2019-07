Esclusiva: Reginaldo, accordo con la Reggina. Oggi il sì di Marco Rossi. Martedì Paolucci

Reginaldo ha trovato l’accordo con la Reggina. Accordo che sarà formalizzato dopo qualche uscita, lo stesso club amaranto ha chiesto a Reginaldo di pazientare per qualche giorno. Intesa anche per Corazza, la punta chiesta da Toscano e che lascerà il Piacenza. Per la difesa ok Bertoncini e Bergamelli, oggi le intese definitive con Marco Rossi, classe 1987, che lascerà la Robur Siena e firmerà un biennale con gli amaranto. Martedì toccherà al centrocampista Lorenzo Paolucci, in uscita da Monopoli: la Reggina è in chiaro vantaggio sul Monopoli per un mercato di grande qualità.