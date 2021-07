Esclusiva: Reggina, vicino Adjapong. E Asencio non si fa

Un esterno destro per la Reggina. Vi avevamo anticipato la trattativa in stato avanzato con il Sassuolo per Adjapong, ci stiamo avvicinando sempre più. C’è una differenza minima che probabilmente verrà colmata.

Intanto, come abbiamo sempre raccontato, la trattativa per Raul Asencio non era stata mai definita, contrariamente a qualche altra fonte che aveva dato tutto per definito. Infatti, non ci sono più margini: Asencio alla Reggina non si fa.

Foto: Sito Lecce