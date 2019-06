Esclusiva: Reggina-Toscano a oltranza. Padova-Zironelli pista fredda

Come già anticipato, Mimmo Toscano è il favorito per la panchina della Reggina. Ci sarà un nuovo incontro la settimana prossima per arrivare alla definizione. L’alternativa è Bisoli ma l’ex Feralpisalò ha acquisito un vantaggio importante e quasi incolmabile. A Padova si aspetta l’insediamento di Sean Sogliano come direttore sportivo, per poi procedere alla scelta dell’allenatore. Ma la pista che porta a Mauro Zironelli (ex Bari e Juve Under 23) oggi è molto fredda.