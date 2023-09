Esclusiva: Reggina, svolta in arrivo. Ecco come

Reggina si prepara a ripartire dalla Serie D. Domani è il giorno della probabile svolta. Grazie all’attività di intermediazione dell’agente Leo Ierardi, il Sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana, Bandecchi, domani presenterà offerta per acquisizione nuova Reggina. Al suo fianco anche il gruppo Myenergy (che avrebbe dovuto presentare altra proposta ma si è unito a Bandecchi) ed un paio di imprenditori reggini. Il mercato dovrebbe essere condotto da Taibi (direttore generale) e Belardi (direttore sportivo) con Pazienza primo nome per la panchina.

Foto: logo Reggina