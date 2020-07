Esclusiva: Reggina, sorpresa Hall per la difesa. E ballottaggio Carnesecchi-Viviano

La Reggina ha obiettivi precisi da centrare sul mercato, dopo aver preso Menez, bloccato Crisetig e in attesa del via libera per Charpentier. Sorpresa in arrivo per la difesa: si tratta di Tim Hall, difensore centrale classe 1997 nato in Lussemburgo e che è reduce da un’esperienza in Ucraina con il Karpaty. Ora Hall è svincolato, la Reggina è molto vicina all’accordo, mancano pochi dettagli ma la trattativa procede bene. Prosegue il ballottaggio per il ruolo di portiere: per Carnesecchi c’è il via libera dell’Atalanta, tuttavia manca il placet del diretto interessato che potrebbe avere richieste anche dalla Serie A. Per questo motivo resta in lizza lo svincolato Viviano, in attesa della decisione definitiva. Se arrivasse Carnesecchi, sarebbe probabile la conferma di Guarna. Se arrivasse un altro Over come Viviano, lo stesso Guarna finirebbe sul mercato.

Foto: sito ufficiale Karpaty