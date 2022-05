Esclusiva: Reggina, sempre più fiducia per la svolta societaria. I dettagli

La trattativa per la cessione della Reggina procede spedita, pur nella massima riservatezza. E nelle ultime ore prevale l’ottimismo, sulla linea di quanto abbiamo raccontato nelle ultime settimane. Sono almeno tre le cordate interessate, ne prevale una con rappresentanti inglesi e americani, sullo sfondo ci sarebbe un imprenditore italiano. Sarà nominato un amministratore unico, in modo da poter procedere con i discorsi legati al bilancio per rispettare le scadenze che prima di metà giugno dovranno portare all’iscrizione alla prossima Serie B. Alla fine di questa storia ci saranno molte cose da raccontare, comprese quelle che coinvolgono gli “avvoltoi” pronti a piombare sulla preda per giudicare una gestione tecnica (e non solo) fallimentare nell’ultima stagione di B. Ma in queste ore e in questi giorni la Reggina preferisce i fatti, per rispondere alle chiacchiere ci sarà tempo.

FOTO: Sito Reggina