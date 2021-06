Esclusiva: Reggina, se Zortea accetta, dall’Atalanta arriverà anche Cabezas

La Reggina ha bloccato Federico Ricci e Laribi, due trattative solo da formalizzare, in modo da consentire ad Aglietti di passare al 4-2-3-1. E ha un discorso avviato con l’Atalanta, da diverse settimane ha chiesto il prestito del terzino destro Nadir Zortea, nell’ultima stagione in prestito a Cremona. Il classe 1999 ha ancora chiesto qualche giorno per riflettere, spera di poter andare in Serie A e se non arrivasse una proposta andrebbe in Calabria. A quel punto l’operazione diventerebbe doppia con l’inserimento di Bryan Cabezas, esterno offensivo classe 1997 originario dell’Ecuador, che l’Atalanta acquistò nell’agosto 2016 per circa 2,5 milioni. Le qualità tecniche non si discutono, solo che non è riuscito a esprimerle con continuità. La Reggina potrebbe essere un’opportunità, possibilmente con Zortea nell’operazione ma forse anche senza.

Foto: Instagram personale Zortea