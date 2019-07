Esclusiva: Reggina scatenata, un tris entro martedì! Poi Corazza e Reginaldo…

La Reggina è scatenata. Dopo aver formalizzato l’arrivo del terzino sinistro Bresciani, di proprietà del Livorno, entro martedì chiuderà le operazioni relative ai difensori centrali Bertoncini e Bergamelli, ma anche quella – anticipata ieri sera – per il centrocampista De Rose. Accordo di massima anche con l’attaccante Corazza, c’è perfino il sì di Reginaldo. In uscita Baclet (tra Potenza e Carrarese) e anche De Falco. La Reggina non si ferma.