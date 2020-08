Esclusiva: Reggina scatenata, ci prova per Rami!

La Reggina ha intenzione di stupire ancora sul mercato. L’obiettivo ora è Adil Rami, francese di origine marocchina, difensore centrale svincolato classe 1985. Sarebbe un colpo clamoroso, a conferma di una campagna acquisti pirotecnica. Rami, ex Milan, sta valutando diverse offerte in queste ore e scioglierà molto presto le riserve. La Reggina ci ha provato con un’offerta molto concreta che Rami ha valutato con attenzione. Ci sono le premesse per andare fino in fondo, ma occorre prudenza perché il difensore centrale ha un altro paio di proposte. Gli piacerebbe molto tornare in Italia e molto presto darà una risposta definitiva. La Reggina ci ha provato concretamente e spera in una risposta positiva.

Foto: sito Fenerbahce