Esclusiva: Reggina, piace Altobelli per il centrocampo. E Litteri…

La Reggina non ha intenzione di fermarsi. Ha preso Rubin per la fascia sinistra, sta valutando qualche situazione per la corsia di destra e potrebbe fare un altro inserimento importante per il centrocampo. Piace non poco Daniele Altobelli, in uscita dalla Salernitana, operazione possibile in caso di qualche cessione. E per l’attacco contatti continui per Gianluca Litteri, sotto contratto con il Cosenza.

Foto: Twitter uff Salernitana