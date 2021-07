Esclusiva: Reggina, offerta ufficiale per l’attaccante Asencio

La Reggina si muove ancora. E poco fa ha presentato un’offerta ufficiale per l’attaccante Raul Asencio, classe 1998, nell’ultima stagione in prestito a Ferrara e ora svincolato dopo essere stato sotto contratto con il Genoa. Asencio ha altre proposte dalla B, ma la Reggina ora si è mossa con decisione e potrebbe essere una mossa proprio per anticipare la concorrenza.

Foto: Twitter Reggina