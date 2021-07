Esclusiva: Reggina, mega offerta a Di Carmine. Volata tra Hetemaj e Cavion

La Reggina vuole chiudere due-tre operazioni importanti. E ha offerto tre anni di contratto a Samuel Di Carmine, in scadenza il prossimo giugno con il Verona. Di Carmine era nella lista della Salernitana che ha poi ripiegato su altri obiettivi e ora prende in considerazione la Serie B, Reggina in pressing. In lizza sempre lo svincolato Asencio, ma si avranno riscontri non prima del prossimo weekend. Per il centrocampo in arrivo uno tra Perparim Hetemaj, svincolatosi dal Benevento, e Michele Cavion, sotto contratto con la Salernitana. Per la fascia destra, il primo della lista resta Adjapong in uscita dal Sassuolo dopo la sfortunata parentesi di Lecce per via di un infortunio.

Foto: Instagram giocatore