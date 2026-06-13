Esclusiva: Reggina, l’esito dell’incontro tra Ballarino e Rizzetta. C’è fiducia

13/06/2026 | 23:59:56

Un summit di oltre tre ore alle porte di Catania. Matt Rizzetta ha incontrato Nino Ballarino, azionista di maggioranza della Reggina, e gli ha ribadito l’offerta superiore a 2,5 milioni per l’acquisizione del club. C’è fiducia in crescita per il buon esito della trattativa, anche se prevale il massimo riserbo nel rispetto di un patto di riservatezza tra le parti. Ma la trattativa sta andando avanti in modo spedito, solo per prudenza aggiungiamo che bisogna aspettare i passaggi finali, quelli decisivi. Tutto questo perché, almeno fin qui, i discorsi collegati al gruppo Lotito sono rimasti in una fase di stand-by dopo l’incontro romano di lunedì scorso. Possibili rilanci? Fino allo scambio dei documenti e alla firme nulla possiamo escludere, ma oggi Ballarino sta andando avanti in modo proficuo con Rizzetta. Una trattativa che ha avuto inizio oltre un mese fa, era il 4 maggio quando ne parlammo per la prima volta. Adesso non c’è più tempo da perdere, la Reggina ha bisogno urgentemente di voltare pagina, nella speranza di dimenticare dirigenti che sono riusciti nell’ardua impresa di tenere il club per tanti – troppi – in Serie D.

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