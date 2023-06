Esclusiva: Reggina, le ultime sulla svolta societaria. E il presidente Cardona si dimette

La Reggina ha presentato ieri sera alle 22,50 la documentazione in FIGC per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B, nel frattempo è in corso da circa mezz’ora una videoconferenza che potrebbe portare alla svolta societaria. Il patron Saladini ha sentito un paio di cordate negli ultimi giorni, alcuni nomi fatti non corrispondono al vero, la scelta potrebbe ricadere su un imprenditore di origini italiane con interessi in Svizzera e Inghilterra. Ma dobbiamo aspettare gli sviluppi, intanto la clamorosa novità degli ultimi minuti è che il presidente Marcello Cardona ha presentato le dimissioni.

Foto: Logo Reggina