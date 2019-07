Esclusiva: Reggina, in dirittura Bergamelli e Bertoncini. Il dietrofont di Cristini…

Dopo aver ceduto Conson alla Carrarese, la Reggina ha ormai chiuso le operazioni per altri due difensori: si tratta di Dario Bergamelli, sul punto di essere liberato dalla Ternana, e di Davide Bertoncini, in uscita dal Piacenza. Due trattative che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, a buon punto anche l’affare Blondett. Dietrofront, invece, per l’altro difensore ex Cuneo Andrea Cristini: dopo averlo promesso alla Reggina, il suo agente Ariatti ha cambiato le carte in tavola non rispettando la parola data, ora il Teramo è a un passo dal traguardo.