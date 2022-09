Esclusiva: Reggina, Hernani in arrivo a Milano per gli ultimi accordi

Hernani si avvicina alla Reggina. Una trattativa che vi raccontiamo dal 16 agosto, confermata anche dal patron amaranto, Felice Saladini, ai microfoni di Sportitalia: “Hernani? Ci stiamo lavorando. È un calciatore importante, faremo di tutto per averlo”. Adesso il calciatore brasiliano è in viaggio direzione Milano per trovare gli ultimi accordi con il club amaranto.

Foto: Twitter Genoa