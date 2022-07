La Reggina si avvicina anche a Mirko Gori. Dopo i contatti che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, domani si può chiudere in prestito per il centrocampista di proprietà del Frosinone e tornano dal prestito di Alessandria. Alla Reggina piace un altro ex Frosinone, l’esterno Luca Paganini svincolatosi dopo l’esperienza di Ascoli.

Foto: twitter Alessandria