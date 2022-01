Esclusiva: Reggina, forte interesse per Ciervo

La Reggina vuole cambiare pelle sulle fasce offensive: non soltanto Orozco del Lanus (i contatti sono continui), un profilo che piace molto è quello di Riccardo Ciervo, classe 2002. Talento indiscutibile, anche ieri ha giocato uno spezzone con la Samp in Coppa Italia, ora vorrebbe fare esperienza in Serie B, a maggior ragione se con Giampaolo al timone arrivasse un altro esterno offensivo.

Ricordiamo che Ciervo é andato alla Samp lo scorso agosto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Roma.

Foto: Logo Reggina