La Reggina non si ferma. Ha il sì del Torino per Edera, aspetta la risposta di Onkwonko dopo il placet del Bologna, accoglierà Crimi in mediana dopo lo scambio che porterà Marcucci alla Virtus Entella. Ma c’è un altro obiettivo per il centrocampo che può concretizzarsi presto: si tratta di Michele Rocca del Foggia, classe 1996, ex Sampdoria.