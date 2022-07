Non soltanto Ravaglia, in arrivo dal Bologna. La Reggina ha chiuso pochi minuti fa anche la trattativa per Simone Colombi, classe 1991, in scadenza di contratto con il Parma. Operazione completata, due portieri per Pippo Inzaghi: la gioventù di Ravaglia e l’esperienza di Colombi.

Foto: instagram Colombi